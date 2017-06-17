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  3. 17 Haziran 2017 14:45

Yaşlı adamın genç kızı otobüste tacizi kamerada

Kadıköy'de genç kız kendisini taciz eden yaşlı adamı cep telefonuyla görüntüledi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, büyük tepki çekti.

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