Anasayfa Video Galeriler Gündem Yaşlı amcalar sokak ortasında birbirine girdi Yaşlı amcalar sokak ortasında birbirine girdi 16 Mart 2022 Çarşamba Saat: 13:00 Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki yaşlı adamın kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6231b53aa4cc6f7ee8712e03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 5 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 44 gözaltı Mahkeme de kabul etti suç köpeğin değil sahibinin! Silah sayıldı! Asena'nın son halini gören tanıyamadı; kocası bile İETT otobüsüne kurşun yağdırdı! İzmir'de büyüleyen görüntü! Gökyüzü kızıla büründü Rus SİHA'sı, Ukrayna'nın askeri araçlarını imha etti Kimseye aldırış etmeden bakın neyi çaldı Esenyurt'un sözde ''yardımsever'' ATM faresi suçüstü yakalandı ''Suriyelileri geri göndermeyeceğiz'' diyen Erdoğan'ın yıllar önceki konuşması