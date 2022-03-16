  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Yaşlı amcalar sokak ortasında birbirine girdi

Yaşlı amcalar sokak ortasında birbirine girdi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki yaşlı adamın kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
5 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 44 gözaltı
Mahkeme de kabul etti suç köpeğin değil sahibinin! Silah sayıldı!
Asena'nın son halini gören tanıyamadı; kocası bile
İETT otobüsüne kurşun yağdırdı!
İzmir'de büyüleyen görüntü! Gökyüzü kızıla büründü
Rus SİHA'sı, Ukrayna'nın askeri araçlarını imha etti
Kimseye aldırış etmeden bakın neyi çaldı
Esenyurt'un sözde ''yardımsever'' ATM faresi suçüstü yakalandı
''Suriyelileri geri göndermeyeceğiz'' diyen Erdoğan'ın yıllar önceki konuşması