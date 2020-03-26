SON DAKİKA
YKS 2020 SINAV TARİHİ VE ÜNİVERSİTE TATİLİ KARARI AÇIKLANDI
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 26 Mart 2020 13:10

Yaşlı kadın ''İhtiyacınız var mı?' diye soran jandarmaya bu yanıtı verdi

Jandarma Genel Komutanlığı, 65 yaşında ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için girdiği bir evde yaşlı çiftle, jandarma eri arasında yaşanan duygusal görüntüyü paylaştı.

Video Galeri
Yılmaz Özdil şok iddia: ''Hükümet gerçeği açıklamıyor''
Yılmaz Özdil şok iddia: ''Hükümet gerçeği açıklamıyor''
Video Galeri
Ebru Polat cüretkâr dansıyla TikTok'u salladı
Ebru Polat cüretkâr dansıyla TikTok'u salladı
Video Galeri
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Allah virüsü insan nüfusunu azaltmak için yarattı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Allah virüsü insan nüfusunu azaltmak için yarattı
Video Galeri
Türkiye bu koronavirüs anonsunu konuşuyor
Türkiye bu koronavirüs anonsunu konuşuyor
Video Galeri
''Kanal İstanbul'a harcanacak para ile salgın önlenirdi''
''Kanal İstanbul'a harcanacak para ile salgın önlenirdi''
Video Galeri
Ebru Şancı eşiyle yataklarını ayırdı
Ebru Şancı eşiyle yataklarını ayırdı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM