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  3. 01 Temmuz 2017 20:15

Yaşlı kadın su kanalına böyle düştü

Su kanalına düşen yaşlı kadın için seferber oldular.

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Adanada 39 yılın en sıcak günü
Adanada 39 yılın en sıcak günü
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Bakan danışmanından ya sansür
Bakan danışmanından ya sansür
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Manavgatta çıkan yangında 550ye yakın hayvan telef oldu
Manavgatta çıkan yangında 550ye yakın hayvan telef oldu
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Denizcilik ve Kabotaj Bayramında Boğazı temizlediler
Denizcilik ve Kabotaj Bayramında Boğazı temizlediler
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5 katlı binada göçük: 1 kişi hayatını kaybetti
5 katlı binada göçük: 1 kişi hayatını kaybetti
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Bıçaklarla hastaneyi bastılar
Bıçaklarla hastaneyi bastılar