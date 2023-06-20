  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Yaşlı kadın ve torununa ''göçmen'' saldırısı

Yaşlı kadın ve torununa ''göçmen'' saldırısı

Fransa'nın Bordo kentinde bir binanın önünde bekleyen yaşlı kadın ve torununun saldırıya uğradığı anların görüntüleri ülkede infiale yol açtı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Bir ilimiz daha sular altında! Görüntüler korkunç!
Pınar Deniz'den Delikanlım performansı
Asgari ücret belli oldu!
1.2 milyar TL'lik kara para aklama operasyonu: 120 gözaltı
Bahçeli'den ''100 il''in ardından yeni müjde: Sınavsız üniversite
Kurbanlık alacaklara hayati uyarı
Kundakçı eski sevgili kamerada: Benzin döküp yaktı!
İstanbul'da dehşete düşüren çatışma! Önce yumruklaştılar, sonra silahlar konuştu
Yabancı uyruklu kişi 23'üncü kattan intihar etti: 1 ölü, 1 yaralı!