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  3. 23 Kasım 2020 16:20

Yaşlı kadına otomobil çarptı, sürücüsü bakın kim çıktı!

Video Galeri
Enes Batur lüks otomobiliyle ölümden döndü! Kaza anı kamerada
Enes Batur lüks otomobiliyle ölümden döndü! Kaza anı kamerada
Video Galeri
Korkulan oldu! İstanbul'daki koronavirüs haritasında yeşil alan kalmadı
Korkulan oldu! İstanbul'daki koronavirüs haritasında yeşil alan kalmadı
Video Galeri
Akdeniz'de skandal! Alman askerleri Türk gemisini bastı!
Akdeniz'de skandal! Alman askerleri Türk gemisini bastı!
Video Galeri
Enes Batur lüks otomobiliyle ölümden döndü
Enes Batur lüks otomobiliyle ölümden döndü
Video Galeri
Farklı ülkelerde 11 çocuğu olan adamın hikayesi duyanları şaşırtıyor
Farklı ülkelerde 11 çocuğu olan adamın hikayesi duyanları şaşırtıyor
Video Galeri
Tam 10 yabancı dil biliyor ama sokakta yaşıyor
Tam 10 yabancı dil biliyor ama sokakta yaşıyor
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