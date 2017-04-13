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  3. 13 Nisan 2017 17:50

Yaşlı kadından intihar etmek isteyen kadına pes dedirtecek sözler

İzmir’in Konak ilçesinde köprüye çıkan bir kadın köprüden atlamak istedi. O esnada kadını izleyen vatandaşlar arasında bulunan yaşlı bir kadın pes dedirtecek bir tepkide bulundu.

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