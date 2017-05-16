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  3. 16 Mayıs 2017 23:45

Yaşlı kadının Atatürk sevgisi

BODRUM'da Belediye Meydanı'na asılan dev Atatürk posteri önüne gelen yaşlı bir kadının, 'Ata'nın elini defalarca öptüğünü gösteren video sosyal paylaşım sitesinde ilgi gördü.

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