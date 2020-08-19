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  3. 19 Ağustos 2020 13:50

Yaşlı kadının tahlihsiz ölümü kamerada

Çin’de caddede koşan köpeğin tasmasının ayağına takıldığı 88 yaşındaki kadın, yüzüstü düşerek öldü. Köpeği başıboş bırakan kız çocuğu (12) ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.

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