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TÜRKİYE'DE İKİNCİ KORONAVİRÜS VAKASI! BAKAN KOCA AÇIKLADI
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  3. 13 Mart 2020 09:05

Yaşlılar koronavirüse karşı nasıl korunmalı?

Habertürk ekranlarındaki Erdoğan Aktaş'la Gece Raporu adlı programda tüm dünyayı saran koronavirüsün en çok etkilediği yaşlıların nasıl korunması gerektiği anlatıldı.

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