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Yaşlıların kabusu olan hırsız kamerada

Denizli'de minibüste yanlarına oturduğu yaşlı kişilerin paralarını çalan hırsız gözaltına alındı. Hırsızlık anları ise kameraya yansıdı.

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