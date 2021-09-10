Yaşlıların kabusu olan hırsız kamerada

''İlişkiye girme sırası'' tartışması ölümle bitmişti: Olayla ilgili yeni gelişme

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Tünelden geçerken kendinden geçti!

Burası Türkiye! Fuhuş otelleri yıkıldı ama yine de çözümü buldular