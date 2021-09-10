Anasayfa Video Galeriler Gündem Yaşlıların kabusu olan hırsız kamerada Yaşlıların kabusu olan hırsız kamerada 10 Eylül 2021 Cuma Saat: 16:03 Denizli'de minibüste yanlarına oturduğu yaşlı kişilerin paralarını çalan hırsız gözaltına alındı. Hırsızlık anları ise kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/613b57a3ad1c71337c4ab253" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR A Haber'in ''sansürlediği'' görüntüleri Akşener paylaştı THY uçağında panik! O anlar yolcunun kamerasında İstanbul'da indirim izdihamı 6 terörist daha öldürüldü Prof. Dr. Ceyhan uyardı: Koronavirüs belirtileri değişti Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra boşandı 7 ilde dev narkotik operasyonu: 16 kişilik çete çökertildi İstanbul'da baltalı cinayet kamerada Silah zoruyla kaçırılan Şilan T. yaşadıklarını tek tek Müge Anlı’ya anlattı