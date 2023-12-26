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  4. Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz ile havuzda aşka geldi

Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz ile havuzda aşka geldi

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, Yiğit Poyraz ile havuzda çocuklar gibi eğlendikleri anları sosyal medyadan paylaştı.

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