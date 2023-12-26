Anasayfa Video Galeriler Gündem Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz ile havuzda aşka geldi Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz ile havuzda aşka geldi 26 Aralık 2023 Salı Saat: 10:35 Güncelleme: 26 Aralık 2023 Salı 10:35 Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, Yiğit Poyraz ile havuzda çocuklar gibi eğlendikleri anları sosyal medyadan paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658a825044f089c10e00f9b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir köy kara gömüldü! Evler, ahırlar gözden kayboldu Taciz değil, terör değil... İstanbul'daki linç girişiminin nedeni pes dedirtti! MİT'ten sınır ötesine nokta operasyon Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan hayatını kaybetti Suç örgütlerinin süper lüks otomobilleri polis aracı oldu Tanju Özcan 12 şehit için Bolu’da '''7 günlük yas'' ilan etti Cumhur İttifakı ortağı HÜDA Par lideri TBMM'de açık açık ''özerklik'' istedi Jeofizikçilerden 4 il için deprem uyarısı: ''Faylarda gerilim arttı'' İstanbul'da 6 katlı bina çöktü