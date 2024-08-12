Anasayfa Video Galeriler Gündem Yassıtepe'deki kazılarda 5 bin yıllık tarih ortaya çıkartıldı Yassıtepe'deki kazılarda 5 bin yıllık tarih ortaya çıkartıldı 12 Ağustos 2024 Pazartesi Saat: 15:11 Güncelleme: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 15:11 İzmir'in Bornova ilçesindeki Yassıtepe Höyüğü'ndeki kazılarda 5 bin yıllık bir yapı bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b9fc0e4a950936bb0d7883" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yunanistan yanıyor: İnsanlar tahliye edildi, Türkiye'den yardım teklifi gitti İstanbul hava sahasında leylek alarmı Yaz boyunca ünlü, ünsüz, fenomen, sıradan vatandaş herkese ''abe sıcaktır'' dedirtti 17 terörist daha etkisiz hale getirildi Facia böyle geldi: 9 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada Sevgiyle kalın dedi ve... Genç doktorun intiharı kamerada Akademisyenlerin kavgası karakolda bitti Türkiye'de yeni salgın alarmı: Aciller dolup taştı... İshal, bulantı ve kusma Nemrut'ta tarihi gece: Meteor yağmurunun görsel şöleni kamerada