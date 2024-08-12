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  4. Yassıtepe'deki kazılarda 5 bin yıllık tarih ortaya çıkartıldı

Yassıtepe'deki kazılarda 5 bin yıllık tarih ortaya çıkartıldı

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İzmir'in Bornova ilçesindeki Yassıtepe Höyüğü'ndeki kazılarda 5 bin yıllık bir yapı bulundu.

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