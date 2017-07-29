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  3. 29 Temmuz 2017 16:45

Yastıktan düşen 8 aylık bebek öldü

Suriye’nin Halep şehrinde evinde oynarken çıktığı yastığın üzerinden düşerek beyin kanaması geçiren 8 aylık bebek kaldırıldığı Gaziantep’teki hastanede hayatını kaybetti.

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Antalyada bir gencin ölümüyle ilgili uyuşturucu satıcısı 3 kişi yakalandı
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