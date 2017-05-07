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  3. 07 Mayıs 2017 19:50

Yat tutkunlarının merakla beklediği fuar başladı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bu yıl 36’ncısı düzenlenen "Marmaris Yacht Charter Show Fuarı" kapılarını deniz tutkunlarına açtı.

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