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  3. 16 Mayıs 2017 11:45

Yatak odasına kamera taktı, hırsız komşusu çıktı

Adana'da bir ev sahibi, 1.5 yıldır altın ve para çalınan yatak odasına gizli kamera takınca, hırsızın komşu kadın olduğunu ortaya çıkardı.

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