Anasayfa Video Galeriler Gündem Yatak odasında yakaladığı gelini ve komşusunu öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı Yatak odasında yakaladığı gelini ve komşusunu öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı 23 Nisan 2021 Cuma Saat: 16:30 Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, yatak odasında uygunsuz halde yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6082cc149615830ac20bd443" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tribünden atlayan köpek yarışı birinci bitirdi! Tribünden atlayan köpek yarışı birinci bitirdi! Zonguldak Valisi, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanları uyardı Salgının merkezi Hindistan'da ölüler sokaklarda yakılıyor 23 Nisan'da sahilleri turistler doldurdu! NASA, SpaceX ile uzaya 4 astronot gönderdi İstanbul'un gökdelenleri Türk bayraklarıyla donatıldı Sokak röportajında hem ağladı hem de ağlattı! ATV'li genç kızın yüreklere ağızlara getiren kazası kamerada!