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  4. Yatak odasında yakaladığı gelini ve komşusunu öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

Yatak odasında yakaladığı gelini ve komşusunu öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, yatak odasında uygunsuz halde yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı.

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