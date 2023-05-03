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  4. Yatırımcının gram ve çeyrek altının ardından tercihi o oldu

Yatırımcının gram ve çeyrek altının ardından tercihi o oldu

Altın fiyatları hızlı girdiği 2023 yılında rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken, gram ve çeyrek altın yatırımcısının altın yatırımındaki yeni gözdesi açıklandı...

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