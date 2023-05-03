Anasayfa Video Galeriler Gündem Yatırımcının gram ve çeyrek altının ardından tercihi o oldu Yatırımcının gram ve çeyrek altının ardından tercihi o oldu 03 Mayıs 2023 Çarşamba Saat: 10:45 Altın fiyatları hızlı girdiği 2023 yılında rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken, gram ve çeyrek altın yatırımcısının altın yatırımındaki yeni gözdesi açıklandı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6452111ea920150a08057903" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Kadıköy'de kan donduran cinayet Sokak ortasında genç kadına iğrenç taciz kamerada CHP'li Özgür Özel'in katıldığı canlı yayın yarıda kesildi İstanbul'da 860 bin TL'lik gasp saniye saniye kamerada Kılıçdaroğlu'nun mutfağında Babacan vardı: ''Şampiyonlar Ligi hazır!'' Ümit Özdağ: ''Vatandaşlık verilen göçmenlerin oyuna talip değiliz'' Korkunç kaza! Tam 72 araç birbirine girdi Hatalı sollamanın bedeli ağır oldu; 3 motorlu birbirine girdi Köpeği göz göre göre ezdi yoluna devam etti