“Yatırımlar Türkiye’nin her tarafında hızla devam ediyor”
10 Ağustos 2019 13:10
“Yatırımlar Türkiye’nin her tarafında hızla devam ediyor”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’de yatırımların yurdun her tarafında hızla devam ettiğini belirterek "Hiçbir yatırım durmadı, çalışmalar belirlenen takvime göre devam ediyor" dedi. Yozgat’ta bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve havaalanı inşaatındaki çalışmaları yerinde inceledi. Sorgun’da bulunan Yüksek...