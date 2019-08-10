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  3. 10 Ağustos 2019 13:10

“Yatırımlar Türkiye’nin her tarafında hızla devam ediyor”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’de yatırımların yurdun her tarafında hızla devam ettiğini belirterek "Hiçbir yatırım durmadı, çalışmalar belirlenen takvime göre devam ediyor" dedi. Yozgat’ta bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve havaalanı inşaatındaki çalışmaları yerinde inceledi. Sorgun’da bulunan Yüksek...

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Tescilli Sinop nokuluna bayram öncesi yoğun ilgi
Tescilli Sinop nokuluna bayram öncesi yoğun ilgi
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Kurban Bayramı öncesi ülke genelinde Türkiye huzur ve trafik uygulaması 
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El Paso katliamcısı Crusius: “Hedefim Meksikalıları öldürmek”
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En yakın arkadaşı kız arkadaşıyla evlenince dehşet saçtı
En yakın arkadaşı kız arkadaşıyla evlenince dehşet saçtı
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Suriye tarafındaki ABD konvoyu, Nusaybin’den görüntülendi
Suriye tarafındaki ABD konvoyu, Nusaybin’den görüntülendi
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TEM Otoyolu’nda bir araç alev alev yandı
TEM Otoyolu’nda bir araç alev alev yandı
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