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Yatta mezuniyet kutlaması yapan gençlerin videosu olay oldu

Yatta mezuniyet eğlencesi yapan gençlerin videosu sosyal medyada gündem oldu. Yatın limana çarpmasıyla gençler yere yere düştü.

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