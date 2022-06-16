Anasayfa Video Galeriler Gündem Yatta mezuniyet kutlaması yapan gençlerin videosu olay oldu Yatta mezuniyet kutlaması yapan gençlerin videosu olay oldu 16 Haziran 2022 Perşembe Saat: 19:55 Yatta mezuniyet eğlencesi yapan gençlerin videosu sosyal medyada gündem oldu. Yatın limana çarpmasıyla gençler yere yere düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ab6079a677504b6b606a23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakanlık önünde ikinci kriz: ''Sağlık Bakanı gelmezse kendimi yakarım'' Kılıçdaroğlu, Bülent Arınç'ın elini sıkmadı! Toplantıya damga vuran anlar MHP Diyarbakır teşkilatını feshetti Yabancı uyruklu ''şerefsiz'' Atatürk'ün resmine basıp sosyal medyada paylaştı Enez'de uğur böceği istilası 4 PKK’lı terörist daha öldürüldü Bülent Arınç: Majestelerinin gazetecileri var, kral çıplak demenin vaktidir Torbacıya dayak sonrası meydan savaşı çıktı! O anlar kamerada Motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsünün tartışması böyle bitti