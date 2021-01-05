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  3. 05 Ocak 2021 14:35

Yavaş canlı yayında mesaj atınca ne yapacağını şaşırdı

Twitch isimli sosyal medya platformunda canlı yayın yapan pqueenn takma isimli Pelin Baynazoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan mesaj alınca adeta çılgına döndü.

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