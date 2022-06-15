Yavaş'ın altyapıyla ilgili 2019 yılındaki konuşması yeniden gündem oldu

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın altyapı ile ilgili olarak 2019 yılında Meclis'te yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu.

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