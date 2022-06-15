Anasayfa Video Galeriler Gündem Yavaş'ın altyapıyla ilgili 2019 yılındaki konuşması yeniden gündem oldu Yavaş'ın altyapıyla ilgili 2019 yılındaki konuşması yeniden gündem oldu 15 Haziran 2022 Çarşamba Saat: 14:55 ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın altyapı ile ilgili olarak 2019 yılında Meclis'te yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a9c8b1708d9a1f09236c83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yılan balığı ile balıkçılın nefes kesen kapışması kamerada Ethem Sancak: ''Beşiktaş TMSF'ye düşerse satın alırım'' İki kız kardeş eli bıçaklı Suriyeli tacizciyi böyle ifşa etti İstanbul'da iş adamının şüpheli ölümü: 'Ölümümden Bahar sorumludur' notu bıraktı Erdoğan'dan Türkiye Hava Yolları'ndan geri adım Taksici, kadın yolcuya yumruk attı! Skandal görüntüler Erdoğan müjdeyi verdi: Öğrenci affı geliyor! ''AK Parti'nin kalesi'' diye bilinen ilimizden yürek yakan manzara Bayraktar AKINCI TİHA bir testi daha geçti!