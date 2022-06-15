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  4. Yavaş'ın altyapıyla ilgili 2019 yılındaki konuşması yeniden gündem oldu

Yavaş'ın altyapıyla ilgili 2019 yılındaki konuşması yeniden gündem oldu

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın altyapı ile ilgili olarak 2019 yılında Meclis'te yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu.

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