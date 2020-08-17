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  3. 17 Ağustos 2020 21:55

Yavru kediyi kurtarmak için kanalizasyona girdi

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Hem kendi hem de başkalarının canını hiçe saydılar
Hem kendi hem de başkalarının canını hiçe saydılar
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Çin'deki 'üzgün kedi', sosyal medyada ilgi odağı oldu
Çin'deki 'üzgün kedi', sosyal medyada ilgi odağı oldu
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''Atatürk'ü sevmiyorum'' diye polise bağırdı, ortalık karıştı
''Atatürk'ü sevmiyorum'' diye polise bağırdı, ortalık karıştı
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Prof. Dr. Özener: Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki maalesef deprem tehlikesi altındayız''
Prof. Dr. Özener: "Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki maalesef deprem tehlikesi altındayız''
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Oryantel Didem: Zor günler geçirirken İbo bana oryantal CD’leri yolladı
Oryantel Didem: Zor günler geçirirken İbo bana oryantal CD’leri yolladı
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Salda Gölü'nde bunu yapan yandı! 392 lira ceza kesilecek
Salda Gölü'nde bunu yapan yandı! 392 lira ceza kesilecek
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