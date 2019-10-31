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  3. 31 Ekim 2019 18:25

Yavru kediyi tekmeleyerek öldürdü !

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişinin, yavru kediyi tekmeleyerek öldürdüğü anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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