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  3. 06 Temmuz 2019 13:16

Yavru köpeği dereye atan işçiye tepki çeken ceza

Rize'de yavru bir sokak köpeğini faraşa koyarak dereye atan temizlik işçisine verilen 773 lira idari para cezası özellikle hayvanseverler tarafından büyük tepki çekti.

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