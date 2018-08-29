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  3. 29 Ağustos 2018 21:25

Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında kaza: 2 ölü, 2 yaralı

İstanbul’da Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Riva kavşağı yakınlarında bir kamyonet emniyet şeridinde duran tıra çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 18.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Ankara istikameti Riva kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir nakliyat firmasına ait olduğu öğrenilen kapalı kasa kamyonet kontrolden...

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