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  3. 27 Nisan 2017 16:15

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden sis manzarası

İstanbul Boğazı Karadeniz çıkışında sis etkili oluyor.

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Ebru Gündeş ile Rıza Sarraf'a kötü haber
Ebru Gündeş ile Rıza Sarraf'a kötü haber
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Kasapoğlu'na büyük vefa
Kasapoğlu'na büyük vefa
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Karadeniz'de Rus askeri gemisi ile kargo gemisi çarpıştı!
Karadeniz'de Rus askeri gemisi ile kargo gemisi çarpıştı!
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Rus savaş gemisinin kaza yaptığı bölge havadan görüntülendi
Rus savaş gemisinin kaza yaptığı bölge havadan görüntülendi
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İstanbul'daki gasp dehşetleri kamerada!
İstanbul'daki gasp dehşetleri kamerada!
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Kadir Has Üniversitesi Kürek Takımı ödüle doymuyor
Kadir Has Üniversitesi Kürek Takımı ödüle doymuyor