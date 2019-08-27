Yaya geçidinde aracın çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi
27 Ağustos 2019 10:10
Yaya geçidinde aracın çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi
Pendik’te yaya geçidinde aniden yola atlayan çocuğa hızla gelen bir araç çarptı. 7 yaşındaki çocuk metrelerce sürüklenirken, yüreklerin ağza geldiği kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza, Pendik’te dün öğle saatlerinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen 7 yaşındaki Harun Çeri yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanmak istedi. Aniden yola çıkan çocuğu fark etmeyen...