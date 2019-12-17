  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 17 Aralık 2019 13:20

Yaya geçitinde dehşet! Trafik magandası kamerada!

Bursa'da yaya geçidinden geçmeye çalışan bir kadına tüm hızıyla vuran otomobil güvenlik kamerasına yansıdı. 4 çocuk annesi kadın kazayı sadece ayağındaki kırıkla atlattı.

Video Galeri
Alkol satın alamayınca dehşet saçtı!
Alkol satın alamayınca dehşet saçtı!
Video Galeri
Fatih Portakal'dan Kanal İstanbul için olay olacak ayrıntı
Fatih Portakal'dan Kanal İstanbul için olay olacak ayrıntı
Video Galeri
TSK'nın yeni silahı, ''Songar'' ortaya çıktı!
TSK'nın yeni silahı, ''Songar'' ortaya çıktı!
Video Galeri
Dövülerek öldürülen Filiz'in babası: 3 gün boyunca bağırıp durmuş
Dövülerek öldürülen Filiz'in babası: 3 gün boyunca bağırıp durmuş
Video Galeri
CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı
CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı
Video Galeri
Ankara'da ''ölüm hapı'' operasyonu
Ankara'da ''ölüm hapı'' operasyonu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM