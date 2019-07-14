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  3. 14 Temmuz 2019 09:35

Yaya öncelik yılında, kırmızı ışık ihlali yapan araçlar kamerada

Esenyurt’ta Yaya Öncelik Yılında trafik ışıklarında yayalara aldırış etmeden ışık ihlali yapan araçlar, başka bir aracın kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntüler, önceki gün Nazım Hikmet Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi üzerinde araç kamerası tarafından kaydedildi. ’Yaya öncelik yılı’ kapsamında polis ekipleri tarafından her gün binlerce lira ceza kesilmesine rağmen umursamaz araç sürücüleri...

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