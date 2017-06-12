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  3. 12 Haziran 2017 08:45

Yayaya çarpan motosiklet 50 metre sürüklendi: 2 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde refüje çarpan motosiklet 50 metre sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü ağır, motosikletin çarptığı yaya olmak üzere 2 kişi yaralandı.

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