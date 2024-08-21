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  4. Yayla evinde facia: 3 kişi yanarak öldü

Yayla evinde facia: 3 kişi yanarak öldü

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Trabzon'un Araklı ilçesinde bir yayla evinde çıkan yangında 3 kişi yanarak hayatını kaybetti.

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