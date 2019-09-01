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  3. 01 Eylül 2019 11:55

Yayla yolunda kaybolan 6 kişi için ekipler seferber oldu

Rize’de aralarında 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 6 kişi, Handüzü Yaylası’na gitmek için çıktıkları yolda kayboldu. Kaybolan grubu bulmak için RİKE, UMKE, AFAD ve JAK ekiplerinden oluşan 60 kişilik ekip arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Rize’de 12 yaşındaki Arif Ali Kandemir, Burak Pehlevan, Kemal Pehlevan, Ali Pehlevan, Hilmi Pehlevan ve Hakkı Kandemir’den oluşan 6 kişilik...

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