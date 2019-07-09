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  3. 09 Temmuz 2019 12:42

Yaylada çıkan devasa hortum kamerada

Binçöl'ün Karlıova ilçesindeki yaylada hortum meydana geldi. Hayvanlarını otlatan göçerler, hortumu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi.

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