Anasayfa Video Galeriler Gündem Yaz daha bitmedi: Tatil cennetinde sahiller dolup taştı Yaz daha bitmedi: Tatil cennetinde sahiller dolup taştı 28 Eylül 2024 Cumartesi Saat: 17:46 Güncelleme: 28 Eylül 2024 Cumartesi 17:46 Antalya'da hava sıcaklığı 33 derece olarak ölçülürken, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk yaşandı. Turizm sezonunun devam ettiği kentte yerli ve yabancı turistler denizin keyfini çıkardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f816b603ea6e404701bee3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Galatasaray-PAOK maçına PKK paçavrası sokarken yakalandı Bakan Kurum vatandaştan gelen şikayete çok sinirlendi: ''Teminatını hemen yakıyorsun'' Ahu Tuğba son yolculuğuna uğurlandı: Ünlü oyuncu cenazede isyan etti Vali'yi çileden çıkartan görüntü: ''Vicdansız'' diyerek paylaştı Baraj inşaatında 4 bin 500 yıllık keşif: Bir erkeğe ait olduğu tespit edildi İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı: 19 yaşındaki genç öldü Türkiye bir doğa harikasını daha kaybetti Ankara'da Osmanlı'dan kalma hamam keşfedildi ''Pembe maskeli kadınlar'' hasat için kolları sıvadı