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  4. Yaz daha bitmedi: Tatil cennetinde sahiller dolup taştı

Yaz daha bitmedi: Tatil cennetinde sahiller dolup taştı

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Antalya'da hava sıcaklığı 33 derece olarak ölçülürken, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk yaşandı. Turizm sezonunun devam ettiği kentte yerli ve yabancı turistler denizin keyfini çıkardı.

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