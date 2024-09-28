Yaz daha bitmedi: Tatil cennetinde sahiller dolup taştı

Antalya'da hava sıcaklığı 33 derece olarak ölçülürken, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk yaşandı. Turizm sezonunun devam ettiği kentte yerli ve yabancı turistler denizin keyfini çıkardı.

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