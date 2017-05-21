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  3. 21 Mayıs 2017 16:15

Yaz geliyor derken kar geldi

Bahar bitiyor, yaz kapıda ancak bazı bölgeler hala kışı yaşıyor.

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Huzur veren uğraş: Bonsai
Huzur veren uğraş: Bonsai
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Bursada midibüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü
Bursada midibüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü
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Bursada kadın cinayeti
Bursada kadın cinayeti
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Bahçeşehir Koleji 2. Spor Oyunları coşkuyla sona erdi
Bahçeşehir Koleji 2. Spor Oyunları coşkuyla sona erdi
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İhlas Vakfı mezunlarını uğurladı!
İhlas Vakfı mezunlarını uğurladı!
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Plastik geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın
Plastik geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın