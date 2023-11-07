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Yaz geri geldi: Kasım ayında deniz keyfi!

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Muğla'nın turizm cenneti Bodrum ilçesinde, kasım ayında güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi.

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