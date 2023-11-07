Anasayfa Video Galeriler Gündem Yaz geri geldi: Kasım ayında deniz keyfi! Yaz geri geldi: Kasım ayında deniz keyfi! 07 Kasım 2023 Salı Saat: 21:30 Güncelleme: 07 Kasım 2023 Salı 21:30 Muğla'nın turizm cenneti Bodrum ilçesinde, kasım ayında güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654a823edd29e564d819ef23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili Çelik basın toplantısını terk etti: ''Ara vermemiz lazım'' Tekstil fabrikasında korkutan yangın Yolcu teknesinde korku dolu anlar! Dümeni kilitlendi Farah Zeynep Abdullah ''Bihter'' oldu, sosyal medya yıkıldı İzmir'in cennet sahilinde korkutan manzara: Yüzlercesi kıyıya vurdu 90 metre uzayan Bolu Dağı Tüneli yeniden açıldı İstanbul’da boksör gence intikam saldırısı kamerada Bu öyle bir haber ki, ''yaşasın insanlık ölmemiş'' diyeceksiniz! Spor salonunun çatısı çöktü: 3 ölü