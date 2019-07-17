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  3. 17 Temmuz 2019 11:50

Yaz geri geliyor ! Yağışların biteceği tarih belli oldu!

Yaz sıcaklarına gelen yağmur arası sona eriyor. Hafta sonuna kadar hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece daha düşmesi beklenirken, cuma günü itibariyle yaz havası yurdu yeniden etkisi altına alacak.

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Bakan Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Malki ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Malki ile görüştü
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2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı
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Tekirdağ’da 30 mülteciyi taşıyan minibüs kaza yaptı
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İstanbul'da dolmuşçuların turist kavgası kamerada
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HDP'li belediyenin Kürtçe tabelasını valilik söktü
HDP'li belediyenin Kürtçe tabelasını valilik söktü
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İşbaşındaki ‘tırnakçılar’ uyanık tezgahtar engeline takıldı
İşbaşındaki ‘tırnakçılar’ uyanık tezgahtar engeline takıldı
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