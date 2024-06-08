Anasayfa Video Galeriler Gündem Yaz yağmuru ve dolu yolları göle çevirdi Yaz yağmuru ve dolu yolları göle çevirdi 08 Haziran 2024 Cumartesi Saat: 16:30 Güncelleme: 08 Haziran 2024 Cumartesi 16:30 Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu Uşak'ta öğle saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66645cfa4912bd6a2806a8c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Karadeniz'de göl manzaralı turizm tesisi inşaatı tepki çekti Ankara'yı sel aldı: Su alan aracı böyle tahliye ettiler Baraj borusu patladı; su metrelerce havaya fışkırdı Erdoğan'dan olay olacak ''alım gücü'' açıklaması Sevgiliden korkunç plan: Önce zehirledi, sonra hastaneye götürdü Eğitimde yeni dönem ne zaman başlayacak? Bakan Tekin tarih verdi 3 milyon adayın terk döktüğü YKS'de ilk oturum sona erdi Baraj gölü köyü böldü, kimileri taşındı, kimileri ise göl manzarasının keyfini sürüyor ''Cesareti olmayan izlemesin'' dedi, canlı yayında eniştesini bıçakladı