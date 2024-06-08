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Yaz yağmuru ve dolu yolları göle çevirdi

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Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu Uşak'ta öğle saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü.

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