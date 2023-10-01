Anasayfa Video Galeriler Gündem Yazıklar olsun! Bu mu spor, bu mu taraftarlık ? Yazıklar olsun! Bu mu spor, bu mu taraftarlık ? 01 Ekim 2023 Pazar Saat: 23:35 TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Elazığspor ile Batman Petrolspor’un 0-0 berabere kaldığı maçın ardından olaylar çıktı. Atılan taşlar sebebiyle Batman Petrolspor takım otobüsünün camları kırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6519d80a2fc48b2cf6032453" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Menzil Şeyhi'nin makyajı olay oldu Belediye başkanından sel mağduruna tokat Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ı suçlamıştı; işyeri kurşunlandı Fıstık deposunda mide bulandıran skandal: Afiyet olsun Türkiyem! Yine Karadeniz, yine yağmur, yine kabus: 5 dakikalık yağış koca şehri yuttu! A Haber muhabirine tekme tokat dayak Erdoğan'dan emekli maaşı sorusuna yanıt Bakan Yerlikaya açıkladı: O görüntülere soruşturma! Komşuların kaçak kat kavgası kanlı bitti