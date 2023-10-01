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  4. Yazıklar olsun! Bu mu spor, bu mu taraftarlık ?

Yazıklar olsun! Bu mu spor, bu mu taraftarlık ?

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Elazığspor ile Batman Petrolspor’un 0-0 berabere kaldığı maçın ardından olaylar çıktı. Atılan taşlar sebebiyle Batman Petrolspor takım otobüsünün camları kırıldı.

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