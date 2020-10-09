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  3. 09 Ekim 2020 11:30

Yazıklar olsun! Hastanedeki koronavirüs servisinde büyük rezalet!

Sağlık çalışanları gece gündüz demeden korona virüs hastalarını hayatta tutmak için mücadele verirken Gaziantep'te refakatçi gibi hastaneye giren hırsız, sağlık çalışanının cep telefonunu çaldı.

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Koronavirüslü baba ile çocuğunun bu görüntüleri olay oldu
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Nuri Alço taktiğiyle erkekleri tuzağa düşüren iki kadın yakalandı
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