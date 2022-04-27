Anasayfa Video Galeriler Gündem Yazın habercisi Fedon denize düştü Yazın habercisi Fedon denize düştü 27 Nisan 2022 Çarşamba Saat: 16:35 Bodrum'da yaşayan ünlü şarkıcı Fedon deniz sezonunu açtı. Fedon, sosyal medya hesabından paylaştığı videoya ''Ve Fedon denize düştü'' notunu ekledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6269469ef57b6712591ab1d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bayram tatiliniz ''yalan'' olabilir Okul servisinde dehşet anları! Havaya savruldular İstanbul'da motosikletli magandalar dehşet saçtı! İstanbul'da motosikletli magandalar dehşet saçtı! Türkiye'nin en büyük ikinci tahıl ambarında kuraklık alarmı İşte en ucuz tatilin adresi: Gecelik fiyatlar 60 TL'den başlıyor SpaceX, uzaya 4 astronot gönderdi Sitede ortalık karıştı; silahlar çekildi! Ankara'da çıplak vatandaş şaşkınlığı