Yazın ot biçtikleri makine ile kışın kar temizliyorlar
19 Ocak 2019 17:30
Yazın ot biçtikleri makine ile kışın kar temizliyorlar
Trabzon’un Maçka ilçesi Gürgenağaç mahallesinde yaşayan Osman Özcan, yazın ot biçmede kullanılan ot biçme makinesinin önüne monte ettiği kepçe ile evinin yolunu kardan temizliyor. Maçkalı Osman Özcan, Karadeniz zekasının önünde hiçbir sorunun çözümsüz kalmayacağını bir kere daha gösterdi. Karla kaplanan evinin yolunu açmak için Karadeniz usulü kar küreme aracı yapan Özcan, komşusuna ait ot...