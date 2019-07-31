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  3. 31 Temmuz 2019 21:00

Yediemin deposunda çıkan yangında araçlar kül oldu

İzmir’in Bornova ilçesinde yediemin deposu olduğu öğrenilen otluk alanda çıkan yangında birçok araç kullanılamaz hale geldi. Olay, saat 19.00 sıralarında Bornova Yeşilova’da bulunan bir yediemin deposunda meydana geldi. Araçların bulunduğu otluk alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıkarken, kuru otlar kısa sürede tutuştu. Dumanları gören çevre sakinleri hemen itfaiye ekiplerine haber...

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