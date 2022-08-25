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Yediemin otoparkındaki aracını almaya gitti, hayatının şokunu yaşadı

Ankara'da yaşayan Atakan K., arkadaşının borçları yüzünden Yediemin otoparkına çekilen aracını kontrol etmeye gidince hayatının şokunu yaşadı.

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