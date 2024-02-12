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  4. Yediemin otoparkındaki servet havadan görüntülendi

Yediemin otoparkındaki servet havadan görüntülendi

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Diyarbakır’da bulunan yedieminlerdeki toplam 80 milyon değerinde olan milyonluk araçlar yıllardır çürümeye mahkum edildi.

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