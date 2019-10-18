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  3. 18 Ekim 2019 19:30

Yediği tatlının parasını ödememek için saçını koparıp içine attı

Mardin'de bir kadın, yediği tatlının parasını ödememek için tatlının içine saçındaki kılları koparıp koydu. Olay güvenlik kameralarını izleidkten sonra ortaya çıktı.

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