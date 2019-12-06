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  3. 06 Aralık 2019 17:00

'Yeğenim uzaylı gibi dolaşıyor' dedi, İmamoğlu'ndan yardım istedi

İstanbullu bir vatandaşın oyun parkındaki kaydıraklardan kayarken yeğenine yüklenen elektrikle ilgili çözüm istediği paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

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