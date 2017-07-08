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  3. 08 Temmuz 2017 22:15

Yeğeninin gözü önünde yengesini ve komşusunu bıçakladı

Adana’da yengesinden uyuşturucu parası istediği iddia edilen şahıs, olumsuz cevap alınca yeğenin gözü önünde yengesini ve komşusunu bıçakladı.

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Perinçekten Kılıçdaroğluna yürüyüş tepkisi
Perinçekten Kılıçdaroğluna yürüyüş tepkisi
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Söke Sanayi Sitesinde patlama
Söke Sanayi Sitesinde patlama
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Erdoğan: Terörizmle mücadelede eylem planına elimizden gelen desteği vereceğiz
Erdoğan: Terörizmle mücadelede eylem planına elimizden gelen desteği vereceğiz
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Tır devrildi, trafik kilitlendi
Tır devrildi, trafik kilitlendi
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Kadınlar damacanalarla yangını söndürmeye çalıştı
Kadınlar damacanalarla yangını söndürmeye çalıştı
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Sakarya nehrine düşen 10 yaşındaki çocuk ölü olarak bulundu
Sakarya nehrine düşen 10 yaşındaki çocuk ölü olarak bulundu