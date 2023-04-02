Anasayfa Video Galeriler Gündem Yelken yarışında korkunç kaza, 1 tekne battı, 7 tekne hasar aldı Yelken yarışında korkunç kaza, 1 tekne battı, 7 tekne hasar aldı 02 Nisan 2023 Pazar Saat: 23:10 Güncelleme: 02 Nisan 2023 Pazar 23:10 Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan yelken yarışlarında yaşanan çarpışma sonucu 1 tekne batarken 7 tekne hasar aldı. Denize düşen yarışçılar ise ekipler tarafından kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6429e12c23144603210bd533" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan atama isteyen öğretmene ''öyle olmaz'' yanıtı Otobüste korku dolu anlar; şoförü rehin alıp aracı kaçırdıOtobüste korku dolu anlar; şoförü rehin alıp aracı kaçırdı İmamoğlu'ndan AK Partili Başkan'a teşekkür İYİ Parti'de kavga! Ortalık birbirine girdi Akşener ile İmamoğlu arasında ilginç diyalog TRT canlı yayınında ilginç anlar Canlı yayında ilginç anlar: Bir anda kameranın önüne gerek... Yolcu otobüsünde dehşet: Kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belirlendi