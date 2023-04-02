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  4. Yelken yarışında korkunç kaza, 1 tekne battı, 7 tekne hasar aldı

Yelken yarışında korkunç kaza, 1 tekne battı, 7 tekne hasar aldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan yelken yarışlarında yaşanan çarpışma sonucu 1 tekne batarken 7 tekne hasar aldı. Denize düşen yarışçılar ise ekipler tarafından kurtarıldı.

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